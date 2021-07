Luego de que en mayo Demi Lovato confesara con sus seguidores que es una persona no binaria, es decir que no se identifica con el pronombre “ella” si no con “ellos” / “ellas”. (Lea también: Demi Lovato se declara como persona no binaria)

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter en ese momento.

Ahora, meses después de su declaración, la cantante se mostró muy romántica y cercana a la también artista Noah Cyrus, hermana de la también cantante Miley Cyrus.

A la pareja se le vio agarrada de la mano en la celebración del 4 de julio, Día de la independencia de Estados Unidos, en el parque Six Flags, ubicado en California, donde se realizó la fiesta de la premier de ‘Space Jam: A New Legacy’.