“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más. Más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante”, expuso la artista en un video en redes, que ya ha sido replicado por varios medios.

Aunque en su momento, Lupita habría dado una entrevista, esta nunca salió a la luz pública por lo que no se conoció el caso, sin embargo, esta vez no dudó en volver a contar su caso.

La violación habría ocurrido en San Luis Potosí, luego de que ella, con solo 17 años, lo conociera en un evento y entablaran una conversación que terminó en una amistad.

La artista también comentó que hace 8 meses está escribiendo un libro, por el que un reconocido medio internacional la entrevistó y fue en ese momento cuando aprovechó para contar lo sucedido. Sin embargo, Vicente mandó a censurar dicha entrevista.

Lupita no se cruzó de brazos y dejó el tema olvidado, pues esta vez la cantante publicó en redes la grave denuncia de acoso contra de Fernández. .

“Tengo datos y fechas. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no lo voy a callar”, aseguró la artista.

Cabe recordar que por estos días el popular “Charrito” ha sido blanco de críticas, luego de ser acusado por una mujer de tocarle su pecho, lo cual quedó evidenciado en una foto. Y, aunque pidió disculpas públicamente, varios seguidores lo siguen señalando y lanzando insultos.