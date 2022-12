Cantante de champeta es acusado de robar en almacén, él se defiende

En la tarde del martes 29 de noviembre, se replicó un video en redes sociales donde aparece el artista cartagenero Bernardo Antonio Mena, más conocido en el género de la champeta como Nando Black, a quien se le ve tomar un teléfono celular que estaba en el mostrador de un almacén de ropa en Turbo, Antioquia, y que se viralizó porque algunas personas se atrevieron a asegurar que lo estaba robando, algo que Nando niega.

El Universal habló con el artista, quien contó que todo fue un mal entendido y que las personas, dueñas de este almacén, “quieren dañar” su buen nombre.

El intérprete de ‘La guapachoza’ contó que viajó hasta el municipio de Turbo, donde tendría una presentación, y decidió salir a buscar un atuendo para ponerse en dicho evento, así que ingresó al almacén en cuestión -del cual no quiso mencionar el nombre- y mientras observaba la ropa, él tomó su teléfono y lo metió en su bolsillo. Lea aquí: Farándula local: cruce de palabras entre El Pepo Humor y Twister, El Rey

“Cuando salí del almacén, en la otra esquina me abordó una muchacha del local y me dijo: ‘Ven acá, se perdió un celular y en las cámaras sale que tú lo cogiste’. Yo regresé al almacén, pero a mí no me encontraron el celular”, comenzó contando Nando Black.