Pese a todos los comentarios que recibe constantemente, la joven no se ha referido al tema sobre si se presentará o no, lo cierto es que tiene mucho talento y así lo han asegurado varios portales.

Ante esto, muchos usuarios le piden a María Camila que se presente a ‘Yo me llamo’, que está próximo a arrancar con sus audiciones, pues están seguros que si se presenta como la imitadora idéntica de Ana, deja boquiabiertos a los jurados sobre todo a Amparo Grisales.

Hace poco, María Camila compartió un video cantando ‘El amor es así’, de Jorge Celedón, tema que también ha interpretado Ana del Castillo en sus conciertos, por lo que sus seguidores no dudaron en compararla con la artista, nacida en Valledupar.

¿Quién es?

María Camila, quien tiene como mánager a ‘Joaco’ Guillen, es una barranquillera de 23 años, de los cuales ocho se los ha regalado a la música, pero solo hasta hace poco se ha dado a conocer por su melodiosa voz a través de redes sociales.

Artísticamente se hace llamar María Camila ‘La voz’, y hace dos años se ha dedicado exclusivamente a la música vallenata.

Para María Camila las redes sociales han sido esenciales para dar conocer su talento, es una ventada que ha sabido utilizar muy bien y en cuanto a su parecido con Ana, la joven piensa que no está mal que la comparen, pero todo tiene su límite cuando el tema llega a las críticas.

“Los comentarios son buenos al punto que dicha comparación es un espaldarazo para los inicios de mi carrera musical, pero la desventaja que le veo son las críticas, toda vez que me dicen que busque mi propios estilo y tono de voz, quiero aclarar que yo ya me dedicaba a la música y cantaba mucho antes que Ana se diera a conocer, no la estoy imitando, cambiar mi tono de voz, es algo que estaría haciendo”, explicó María Camila en una entrevista para el medio Semanaria La Calle.

Aquí te dejamos varios videos de la joven. ¿Se parece a Ana? Juzguen ustedes.