Agregó que “estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso”.

Pero eso no fue todo, pues Liss no dudó en decir indirectas en contra de la actitud de Viña y de Carla. “No puedo hablar porque si están Viña o Carla me dicen: ‘Pero no grite’ (...) Yo nunca había tenido estos problemas entre mujeres. No sé qué pasa acá”.

Finalmente, Liss, una de las favoritas para ganar el concurso, advirtió que seguirá adelante, pero si no fuera porque ya está cerca de la gran final de la competencia se rendía, pues está cansada de todo.

“Seguiré adelante y de no ser porque estamos en este punto de la competencia, me rendía; estoy muy cansada”, puntualizó.

Como era de esperarse, muchos seguidores le dieron la razón y aplaudieron sus palabras.

Cabe recordar que en su paso por el programa de cocina, Liss ha tenido varias discusiones con las 4 babys conformado por Carla, Catalina, Viña y Marbelle. Sin embargo, siempre se caracterizó por ser una de las mejores del reality, que ya está próximo a finalizar.