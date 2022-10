Camilo ya tiene un documental, estará en HBO

“Camilo: el primer tour de mi vida” sigue los momentos entre bastidores de los conciertos, presentaciones en vivo de sus éxitos, incluyendo “Tutu”, “Mareado”, “Por primera vez”, “Bebé”, “Ropa cara”, “Tattoo” y “KESI”, además que ofrece una ventana a la vida íntima del artista, quien comparte momentos especiales con su esposa y compañera de profesión, Evaluna Montaner. (Lea aquí: Camilo regresa a Colombia, el show está listo)

“La Tribu, esa comunidad que nació de encuentros digitales durante la pandemia y que fue creciendo poco a poco, se ha convertido en una familia gigante que comparte el mismo pensar: el amor es nuestra mayor revolución. Durante seis meses recorrimos lugares increíbles que nunca me imaginé que visitaría con mi música, pudimos compartir escenario con artistas que se convirtieron en amigos, conocimos a personas maravillosas de todas partes del mundo, sucedieron muchas cosas que cambiaron nuestras vidas para siempre. Estoy feliz porque esos momentos quedaron grabados y ahora, gracias a HBO Max, podemos compartirlo con La Tribu, que son el motor fundamental de mi carrera. Me llena de orgullo poder abrir esa ventana para que canten conmigo y revivan la gira y también que conozcan a esas personas que me acompañan día a día y que hacen posible que mis canciones y mi música sean nuestro punto de encuentro”, expresó Camilo.

El colombiano ha logrado un éxito internacional arrollador en los últimos tres años, con más de cinco mil millones de visualizaciones en todas las plataformas digitales del mundo y más de 29 millones de seguidores en TikTok. Además en 2021, se convirtió en el artista más nominado y premiado en la 22ª edición de los Latin Grammy y batió récords de ventas durante su gira “Mis Manos Tour” 2021 en Europa, Estados Unidos, México y Colombia.