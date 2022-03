La Escuela nos enseñó a apoyarnos, a ser más incondicionales con los compañeros y a no dejar de soñar, no dejar que los comentarios negativos de las personas influyan en lo que quieren alcanzar sino que, por el contrario, hay que ignóralos por completo. La mejor enseñanza fue la humildad y el ser uno mismo.

Aunque en la primera audición no logró convencer del todo a los exigentes jurados, al cantar ‘Melina’, ‘Yo me llamo Camilo Sesto’ demostró tener la capacidad de escuchar y poner en práctica los consejos de Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, y con la ayuda de sus profesores en la Escuela, superar cada una de sus presentaciones que lograron llevarlo hasta el último instante de la competencia.

La lucha fue interesante en el final de temporada del programa ‘Yo me llamo’. Los dos mejores imitadores del programa medían fuerza cuando el jurado que tomaría la última decisión eran los televidentes, quienes debían escoger entre la imitación de un artista actual y de fama mundial, frente a otro que es un clásico de clásicos de la música romántica en español. (Yo me llamo ya tiene ganador: ‘Camilo Sesto’)

-¿Cuál fue el momento más duro y el más feliz durante la competencia?

El más difícil, y que definitivamente me marcó, fue la primera audición porque la garganta se me cerró por completo por los nervios y mi voz no surgió como yo siempre había querido y lo había ensayado. Los jurados lo notaron, y yo era consciente de que el sueño se me estaba yendo de las manos, me puse triste al escuchar sus comentarios porque me dijeron que no creían que pudiera con este personaje.

Lo único que hice fue aferrarme a esos días en los que me preparé, esas noches en las que le pedí a Dios que me llenara de gracia y de determinación para mejorar cada aspecto, hasta que saqué mis fuerzas, y no me rendí. El momento más feliz fue seguir avanzando y ver que nunca quedé en riesgo, que todo mi esfuerzo valía la pena.

-¿Qué le quisiera decir a los jurados?

Les agradezco porque nos han ayudado a ser la mejor versión de nosotros mismos, a ver cosas que no sabíamos que debíamos cambiar, y también cosas buenas. Gracias por ser los pintores de este hermoso retrato llamado Yo me llamo. Daría cualquier cosa por conocerlos más como personas, nos llenaron de alegría e inspiración a nosotros y a las personas que vienen en el camino luchando por sus sueños.

-¿Cuál fue la presentación más especial?

La más especial para mí fue en la de Original y copia, porque aunque no conocí al real, sentí que estuvo ahí conmigo, que hubo magia, sentí algo extraño en el escenario. Fue como si algo se apoderara de mí y todo surgió muy especial. Fue muy lindo verme ahí.