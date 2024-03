Camilo confiesa que quiere asistir el parto de su esposa Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas y criticadas del mundo del entretenimiento. Muchos de sus seguidores añoran una relación como la de los artistas, otros no soportan las creencias y decisiones que estos toman.

En medio de una entrevista con Molusco TV en Adolescentes Pódcast, el colombiano confesó que esta estudiando cómo es el proceso del parto y que desea asistir a Evaluna en el nacimiento de Amaranto. Lea aquí: Polémico video de Camilo bailando con influencer mexicano

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto”, dijo Camilo y contó que en el nacimiento de Índigo solamente fue un acompañante activo, pero que ahora le gustaría ayudar más en el proceso.

“En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, es todo un asunto”, reveló. Lea aquí: Video: ‘Plis’, la canción de Camilo y Evaluna que brilla en su nuevo EP

Asimismo, aseguró que Evaluna no se hará ecografías y tendrá un embarazo muy natural, parecido al primero.