Camila Avella: “Cuando recibí la corona pensé fue en mi hija”

El pasado 2 de septiembre María Camila Avella Montañez hizo historia. No solo ganó una corona para el departamento de Casanare, sino que se convirtió en la primera Miss Universe Colombia en estar casada y ser madre de una niña de dos años. Lea: ¡Casada y con una hija! Camila Avella es la nueva Miss Universe Colombia

Avella, de 28 años, conquistó al jurado calificador con su elegancia, carisma y elocuencia, que permitieron que esta comunicadora social ahora represente al país en la 72ª edición del certamen Miss Universo, que se llevará a cabo en la ciudad capital San Salvador (El Salvador), el 18 de noviembre de 2023.

En entrevista con El Universal, Camila Avella habló de su paso por el certamen, los retos de ser Miss Colombia y de su preparación de cara a Miss Universo.

- Durante el certamen te destacaste como una de las favoritas, en especial, porque eras una candidata casada y con una hija, ¿cómo fue este proceso?

“Al principio fue un reto muy grande porque no fue una decisión que tomé sola, fue una decisión que tomé junto a mi esposo, porque como familia siempre nos apoyamos en nuestros propósitos, pero tenía claro que si los dos estábamos en sintonía, yo iba a dar lo mejor de mí, porque ya era un anhelo que tenía y que se había transformado en esa fuerza que todas las mujeres tenemos y que realmente nos define; es decir, nuestro rol siendo madres o nuestra carrera no nos define, nos define esa fuerza interna que tenemos por nuestros propósitos. Así que realmente estamos evolucionando y cada vez se evidencia que esos estereotipos que nos encasillaron están para romperlos y debemos mostrarnos tal cual somos”.

- Te habías postulado a un concurso de belleza anteriormente, pero las reglas y condiciones para participar no admitían candidatas que fueran mamás o casadas, ¿qué cambió con Miss Universe Colombia?, ¿cómo tomaron tu participación el resto de candidatas?

“Cuando ya era oficial mi participación, todas, no te miento, me escribieron a felicitarme, a decirme que me admiraban muchísimo porque es de valientes ser reina de belleza. Realmente es abrirte a que la gente haga comentarios negativos, comentarios positivos y que conozcan en mi caso a mi hija y a mi esposo, pero siempre me he considerado una mujer muy fuerte mentalmente. En general, tuve muy buena relación con todas, creamos esa sororidad, esa hermandad entre mujeres. De hecho, el día de la coronación sentí el amor que ellas tenían hacia mí y era recíproco, porque yo las veía a ellas con la corona puesta”. Lea: Histórico: mujer casada y con hijos aspira al título de Miss Costa Rica