¿Cambió de planes? Este sería el lujoso nuevo hogar de Shakira

Desde que se conoció la separación entre Shakira y el ex futbolista español Gerard Piqué, la cantante ha logrado acaparar toda la atención de los medios de comunicación en España y el mundo entero, no solo por la infidelidad que salió a la luz, sino también por el futuro de la cantante y sus dos hijos, Sasha y Milán.

“La casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento. Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie, tan solo trabajan los jardineros ... la casa no está preparada para que vaya el día 1 de abril y todo va a depender del padre”, agregó el periodista, quien aseguró que el nuevo plan de la cantante sería vender la mansión para irse a la isla, pero aclaró que, por ahora: “la casa sigue sin estar a la venta, pero su intención es cambiar”. Le puede interesar: Falleció reconocido actor de la película ‘John Wick’

Por el momento es un misterio si Shakira se va a mudar finalmente a Miami o a una isla privada para retomar su vida nuevamente al lado de sus hijos.