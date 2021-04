El recordado actor Carlos Muñoz, junto a Silvia de Dios, Consuelo Luzardo, María Cecilia Botero, Margalida Castro y Luis Eduardo Arango, bajo la dirección de David Stivel, les dieron vida a los personajes creados por el libretista Bernardo Romero, con tal éxito que hoy, más de 30 años después, siguen en la mente de muchos colombianos. A partir de este lunes 12 de abril, en el horario de las 12:30 del día en la pantalla de Señal Colombia, los televidentes podrán reencontrarse con esta historia en este mágico lugar a orillas del Río Sinú, que parece inspirado en una de las creaciones de Gabriel García Márquez.

Como olvidar a la gigante Tía Cena, interpretada por Consuelo Luzardo, quien la recuerda como “un personaje que la vida me regaló para que yo pudiera ser más feliz que de costumbre. Una señora mayor, artrítica, que lleva muchos años confinada a su cama pero que vela por la moral de su familia, que lee el tarot, que se defiende como una leona cuando la vecina chismosa la quiere chantajear y que detesta la silla de ruedas, al punto que cuando sale de su casa lo hace con cama y todo”.

La muy comunicativa vecina de la que habla fue interpretada por Margalida Castro, quien destaca que La siete lenguas, como llamaban en el pueblo a Adrina Pérez, le mereció a la actriz un halago del desaparecido director argentino, que aún hoy la hace sentir orgullosa: “vos me alucinás porque hagás lo que hagás, comedia o drama y en el acento en que lo hagás, me convencés”, le dijo David Stivel en su momento.

El otro personaje sublime de esta telenovela fue Epifanio del Cristo, un hombre mayor profundamente enamorado de su sobrina Nora Márquez, interpretado por Silvia de Dios, a quien dio vida el actor Carlos Muñoz, quien aún, luego de su fallecimiento en el 2016, saca sonrisas melancólicas a quienes fueron parte de este elenco.

“Carlitos fue una gran persona y un gran actor, absolutamente disciplinado y súper respetuoso de la profesión. Su personaje era bastante cercano a él y se lo gozó muchísimo. Su gran desafío fue el acento costeño y lo logró, se divirtió mucho haciéndolo”, recordó Luis Eduardo Arango quien celebra el retorno de la telenovela a Señal Colombia.

“Caballo viejo significó un gran punto de identificación con nuestra idiosincrasia con lo que somos, con lo que sentimos. Una especie de realismo mágico en la pantalla chica, del que podrán disfrutar los jóvenes de hoy, quienes además tendrán la oportunidad de confrontar las costumbres de las que seguramente sus papás les han hablado”, agregó Luis Eduardo, quien le prestó su piel a Reencarnación Vargas.

En esta mezcla de talentos, el punto ardiente lo puso la actriz María Cecilia Botero, con su personaje de Yadira, a quien recordó de manera divertida: “‘La ardiente’ era la antagonista. Epifanio vivía enamorado de ella hasta que llegó la muchachita esa a conquistarlo y ahí empezó la pelea por no dejárselo quitar. Yadira fue el primer personaje que hice como ‘mujer mujer’, con escotes, ropa apretada y mucha sensualidad. Ella me gustó mucho porque me permitió explorar otras facetas como actriz”.

María C. también aseguró que ‘Caballo viejo, tiene mucho del realismo mágico del Nobel. “Parecía salido de la imaginación de Gabo, pero en realidad viene de una idiosincrasia de una manera de ser, de pensar, de ver la vida. Las novelas que hacíamos en esa época tenían ese toque tan especial, de ser tan colombianas en lo profundo, no solo en lo folclórico, sino en el pensamiento en la filosofía de vida, por eso tenían un éxito tan impresionante”.

Consuelo dijo que el regreso de Caballo viejo es un homenaje a Carlos Muñoz, por eso agrega sobre su amigo del alma una anécdota. “Compartimos muchas escenas en distintas producciones, al punto que alguna vez haciendo cuentas le dije que mis matrimonios con él sumaban más tiempo que los míos en la vida real, aunque en esta novela éramos hermanos. ¡Lo echo mucho de menos!”.