“Desde el momento que salgo de mi casa y comienzan mis viajes y shows, un compendio de síntomas y dolor me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme al show. He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo”, ha detallado Bunbury.

“A partir de ahora se abre ante mí un sinfín de posibilidades, en las que lo creativo, es decir, componer canciones, grabar discos, pintas y escribir libros de poesía, forman parte de mis objetivos”, ha incidido, para defender este “cambio importante” en su vida.

Bunbury ha agradecido y mostrado su “respeto” a “todos” los que le han acompañado, a su público por el “cariño y amor” recibido en los más de 1.500 conciertos que ha ofrecido en su vida en España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón.

“En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, ha apostillado.

Por último, ha manifestado que espera que “lo que pueda ofrecer a partir de ahora” siga “interesando mínimamente”, y ha dado las gracias a su banda, los Santos Inocentes, y a su equipo. “Ha sido un gran viaje”, ha concluido.