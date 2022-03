La banda surcoreana BTS retornó hoy a lo grande al Estadio Olímpico de Seúl para ofrecer su primer concierto en suelo patrio en dos años, brindando a sus fans una velada pensada para empezar a soltar el lastre de una pandemia que aún hace estragos en el país asiático.

El escenario en el que Corea del Sur dio su primer gran paso hacia la modernidad y se presentó al mundo en los Juegos de 1988 volvió a servir hoy de fortín para ARMY -las seguidoras, mayormente mujeres, del grupo- y de trono de sus majestades BTS. Lea aquí: Miembros de BTS, dados de alta tras superar la COVID-19

Para abrir el primero de la serie de conciertos “Permission to Dance On Stage” en Seúl la banda eligió “On”, tema que lanzó el 19 de febrero de 2020 y que debería haber abierto los recitales de su gira mundial “Map of the Soul” hace dos años.