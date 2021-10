View this post on Instagram

“Un hermoso día aquí en el paraíso celebrando”, escribió la artista en aquella publicación donde muestra una gran piscina y el mar.

Por su parte, Asghari comentó en sus redes sociales: “Cariño, te compramos una isla. Nos acercamos a ella ahora mismo” - A lo que Britney respondió citando una línea de su gran éxito ‘Oops! ... I did it Again’, diciendo: “¡Oh, no deberías haberlo hecho!”. (Lea también: Britney Spears deja confundidos a seguidores por video subido de tono).

Una fuente extraoficial aseguró que la cantante no asistió a la audiencia, día en que su padre Jamie Spears fue suspendido por la jueza Brenda Penny, como tutor de la herencia de su hija. Al parecer, la inasistencia de la cantante tiene que ver con dichas vacaciones en la que, supuetsamente, aseguró que las necesitaba para liberar el estrés de todo este drama legal.

“Britney y Sam están actualmente fuera de la ciudad de vacaciones. Quería quitarse el estrés antes de hoy”, dijo la fuente y agregó: “Por supuesto que está contenta con el resultado de la audiencia”.