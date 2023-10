Britney Spears habló de la obligada dieta a la que fue sometida dos años

Britney Spears

“Mi cuerpo ya no me pertenecía. Me sentía aterrada. Para ser sincera, me sentía profundamente miserable. A pesar de mi moderada ingesta de alimentos, me hacía sentir fea y como si no fuera lo suficientemente buena. Quizás sea cierto lo que dicen sobre el poder del pensamiento: lo que crees que eres, eso te conviertes”, escribe la cantante de “Stronger” en sus memorias. Lea aquí: Reconocida cantante señaló a Ricardo Montaner por encubrir abuso sexual