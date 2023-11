Bradley Cooper quiere grabar la cuarta película de ¿Qué pasó ayer?

The Hangover –que en español se tradujo como ¿Qué pasó ayer?– es la historia de un grupo de amigos que sale de fiesta y pierde el control al punto de no recordar nada de su experiencia. Esto conduce a los protagonistas a situaciones cómicas que rayan en lo absurdo. La primera entrega de la serie de películas se estrenó en 2009, siendo dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha, además de por Cooper, por supuesto. Lea aquí: Una nariz falsa, la polémica que envuelve al actor Bradley Cooper

En el programa de radio New Yorker Radio Hour, el actor y director estadounidense Bradley Cooper –cuya última película, titulada Maestro, llegará a los cines el seis de diciembre– habló con entusiasmo de hacer una cuarta versión de la popular franquicia The Hangover. En esa entrevista, Cooper dijo: “Probablemente haría ‘The Hangover IV’ en un instante”.

La química entre el reparto fue tal que Cooper no dudo un instante en afirmar que estaría más que dispuesto de trabajar en una cuarta entrega de la franquicia por estar cerca de sus colegas de rodaje. “La haría solo porque me encanta Todd (Phillips), me encanta Zach (Galifianakis), me encanta Ed (Helms)”, dijo el cineasta.

Sin embargo, en la misma entrevista, Cooper afirmó que ve muy lejana la posibilidad de hacer ese filme porque Phillips está concentrado en el rodaje de Joker: Folie à Deux. “No creo que Todd vaya a hacerlo nunca”, dijo Cooper, cerrando cualquier posibilidad al proyecto, al menos inmediata. Lea aquí: Netflix compra la cinta sobre Leonard Bernstein que prepara Bradley Cooper

El más reciente trabajo cinematográfico de Cooper —Maestro— sigue de cerca la vida del compositor Leonard Bernstein. En el proyecto participaron Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, en calidad de productores.