Brad Pitt se retira del cine: “Mi tiempo en Hollywood terminó”

“Mi tiempo en Hollywood terminó”, fueron las palabras con las que Brad Pitt habría confirmado su pronto retiro del cine.

El anuncio lo hizo a través de una entrevista para la revista para hombres GQ en Estados Unidos, donde se refirió a su carrera, asegurando que seguirá creando cosas como productor, por lo que seguramente estará detrás de la magia y no al frente como lo ha hecho durante años.

“Soy una de esas criaturas que habla a través del arte. Simplemente quiero estar creando cosas. Si no estoy creando, me estoy muriendo”, contó.

Por otro lado, el actor también habló de la soledad, manifestando que desde su divorcio se ha sentido muy solo, por lo que ha tenido la necesidad de abrazar más a sus seres queridos. (Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar reputación de su empresa de vino)

“Siempre me he sentido muy solo en la vida. Solo creciendo como niño, solo allá afuera y no es hasta recientemente que he sentido la necesidad de abrazar más a mis amigos y familia”, dijo.