¿Brad Pitt se retira del cine?, esto dijo el famoso actor

El actor estadounidense Brad Pitt, reconocido por películas como “Fight Club” o “Seven” a sus 58 años, con decenas de películas y galardones a sus espaldas, habló sobre su futuro en la actuación. Como en la vida, ha decidido tomarse el cine a sorbos “una película detrás de otra”, y desmiente que piense en retirarse.

Pitt y el director de cine David Leitch presentaron el lunes en París “Bullet train” (”Tren bala”), una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna. Lea aquí: ¿Qué es la prosopagnosia, el trastorno que padece Brad Pitt?

La película se estrena en Colombia el próximo 4 de agosto.

El actor habló del humor negro y las imágenes que eran “algo muy importante para esta película. Me gusta hacer todo tipo de cintas, interpretaciones frescas. A mi edad has cometido suficientes errores y con suerte has acumulado suficiente experiencia de lo que hiciste bien, de lo que hiciste mal. Ahora hay que ser capaz de aplicar esa especie de sabiduría ”, dijo.