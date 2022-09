Bolívar es la nueva Reina de la Belleza y el Paisaje Cultural Cafetero

A pesar de haber nacido en Bogotá, esta joven dice sentirse más cartagenera que el Mercado de Bazurto. Además, reveló a El Universal que este certamen no era al que ella iba a asistir, pues se está preparando para el Reinado del Turismo que se llevará a cabo en octubre. La chica que estaba destinada a ir a este reinado era María José de la Barrera, quien fue la virreina en el Reinado Popular, pero por cuestiones personales no logró ir a representar a Bolívar, así que Viviana tomó su lugar no solo en nombre de todo el departamento, sino también de la costa, pues era la única costeña en el certamen. Lea también: ¡El Reinado Popular Juvenil de Cartagena ya está aquí!