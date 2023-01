Bizarrap es sancionado en Youtube horas después de su reciente lanzamiento

Recientemente, como algo que no es de extrañar, los ojos del mundo entero se enfocaron en el estreno de la Music Session #53 con la intervención de la cantante barranquillera Shakira, en la que no se tuvo ningún tipo de compasión a la hora de referirse al exjugador de fútbol y su actual pareja. (Lea: ¡La espera terminó! Shakira estrena su nuevo tema con Bizarrap)

No obstante, estos omitieron un pequeño detalle al publicar el video pues, según reveló la FIFA, los artistas no cuentan con los derechos para utilizar las imágenes del Mundial de Qatar. Es por esto que al visualizar el video, las imágenes se encuentran interrumpidas por un aviso que dice: “Video no disponible. Este video incluye contenido de FIFA, que lo bloqueó por motivos relacionados con los derechos de autor”.

En el video se observa el penal que metió Gonzalo de último minuto en la final contra Francia, además del abrazo entre Paredes y Messi que se dieron al ser los campeones del mundial. “18/12/2022, faltan 100 minutos y ya no tengo voz, el cuerpo que no aguante y quiere ser campeón, le hablamos al cielo y la trajo Dios”, uno de los versos que incluye la canción haciendo referencia a la euforia que vivieron los hinchas durante el partido.

Cabe aclarar que si el artista vuelve a cometer una infracción, su cuenta podría ser bloqueada de manera permanente.