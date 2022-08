“Bipolar”, así se presenta Juan Palau

Después su exitosa gira por España, donde se presentó en Islas Canarias y su visita a México donde continuó promocionando su éxito al lado de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey “Amor Ingrato”, el artista colombiano Juan Palau estrena “Bipolar”, una canción que le canta a los círculos vicioso en las relaciones sentimentales.

“La canción habla de un amor bipolar, que un día están bien y al otro día no, los que te buscan cuando quieren y cuando no, simplemente te dejan, pero al final uno siempre termina cayendo y continúa con esa relación tóxica que no avanza, pero tampoco acaba”, afirma Juan Palau sobre la letra de este tema.