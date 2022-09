Bionovela sobre Leandro Díaz ya tiene fecha de estreno

¡Con Silvestre Dangond!

Sobre el proceso de preparación, el cantante de vallenato nos contó que lo primero que hizo fue leer los dos libros sobre Leandro, luego interiorizar las canciones para meterse de lleno en el papel, pues es su primera vez en la actuación, y finalmente estudiar el papel.

“El día que me digan que es la última escena, no sé qué va a pasar. La verdad todo lo he hecho de una manera inocente, es decir, sin malicia ni para sobresalir como actor. Entonces trato de interiorizar e imaginarme cómo era Leandro en su momento”, comentó Dangond.