Billie Eilish dio a conocer la fecha de su tercer álbum, ‘Hit Me Hard and Soft’

Billie Eilish, a través de un post de Instagram.

Previamente a ‘Hit Me Hard and Soft’, Eilish había presentado ‘Happier Than Ever’ en 2021. Gracias a su segundo disco obtuvo ocho nominaciones a los Grammy y un año más tarde obtuvo su primer Óscar por el tema ‘No Time To Die’, de la película homónima protagonizada por Daniel Craig.

No obstante, la cantante de 22 años ha seguido vigente desde entonces y en 2023 volvió a colocarse en la industria cinematográfica gracias al tema ‘What Was I Made For?’ que compuso junto a su hermano para la cinta de Greta Gerwig ‘Barbie’. Lea aquí: Video: Shakira revela cuál de sus canciones la avergüenza

El tema le valió su segundo Óscar, además de su segundo Globo de Oro, y la hizo merecedora del Grammy a canción del año y a mejor canción escrita para un formato audiovisual en la última edición de dichos premios.