Billie Eilish confesó su sexualidad en evento público: “Soy para las chicas”

En una gala de la revista Variety, la mujer aseveró que siente atracción por las mujeres, declaración que tomó por sorpresa al medio de comunicación, que no dejó de insistir con el tema. Lea aquí: ¡Confirmado! Billie Eilish estará en el Festival Estéreo Picnic 2023

“Gracias, Variety por darme este premio y también por sacarme del armario en una alfombra roja a las 11:00 de la mañana en lugar de hablar conmigo sobre cualquier cosa que importe realmente. Me gustan los hombres y las mujeres. Por favor, déjenme en paz, a quien le importa. Escuchen What Was I Made For”. Lea aquí: Bad Bunny, Taylor Swift y Billie Eilish actuarán en los Grammy

Los seguidores de la cantante han mostrado su molestia con el medio y expresado su apoyo, asegurando que es una situación que nadie debería vivir.