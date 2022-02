Se necesita gran talento y creatividad para hacer buena música, y el joven cantautor cartagenero Big Yamo lo tiene, como lo demuestra nuevamente con su novedoso y diferente sencillo ‘Teorema’.

Desde el pasado 28 de enero esta pegajosa composición se encuentra disponible en Spotify, la plataforma de multimedia vía streaming más visitada de Internet en el mundo.

Tras 15 días de estar montada en dicha plataforma digital, “vamos muy bien con ‘Teorema’, ya son muchos los internautas que han agregado la canción a sus playlists en Spotify”, comenta entusiasmado el reguetonero. Lea aquí: Big Yamo, Danny Daniel y Twister presentan nuevas colaboraciones

‘Teorema’ finalmente es el resultado de un concurso realizado por Big a través Instagram, con la idea de que la gente demostrara su talento para la interpretación y composición. Debían entonces escribir su fragmento para la canción y subirlo a las redes sociales.

El requisito es que todos los aportes se asociaran a la imaginativa temática planteada por el conocido artista cartagenero, como es que “el contexto fusionara conceptos matemáticos con distintas perspectivas al estar enamorado de una mujer, utilizando diferentes figuras retóricas para darle un toque mágico”, que le brindara más profundidad interpretativa al mensaje.

“Yo hice el intro y el coro, y prácticamente puse al público que cantaba, a leer esos días sobre conceptos matemáticos, para ver cómo los ponían en una canción que le pudieran dedicar a una mujer”, reitera el artista.

La propuesta musical “motivó a mucha gente, hubo más de 90 videos concursando, y de ahí sacamos a los dos ganadores”, relata Big Yamo. Lea aquí: El famoso reguetonero que hará parte de ‘Catalina Remix’ junto a Mr. Black

La canción que ya hoy está en las listas de reproducción de muchos seguidores, cuenta con la participación de dos artistas emergentes cartageneros que rapean, son ellos Carlos Cabu y Jeanse, ganadores del concurso, quienes enriquecen esta versión musical con su ingenio e interpretación.

A esta fórmula musical se suma Donny Caballero, invitado por Big Yamo, exintegrante de la agrupación ‘Dragón y Caballero’, con una pincelada en la que hace un coro y una intervención en la mitad de la canción.

“HA SIDO UN RETO”

En los días en que Big Yamo cuajaba su nueva propuesta musical, casualmente el público y los medios criticaban la canción de otro artista que se pasaba de soez en las letras de sus temas.

“Me propuse entonces hacer una canción que vaya más allá de ese tipo de lenguaje, lo cual no es fácil hacer pegar una canción que no tenga ese contenido tan banal al que se ha acostumbrado el público. Quería armonía en una letra que no fuera más de lo que se consume en la actualidad, y entonces me di la oportunidad y me dije, voy a arriesgarme, voy a meterle conceptos matemáticos, porque además yo son ingeniero civil y me gusta”. Lea aquí: Big Yamo le da la oportunidad a nuevos talentos en un reto musical

Yamo la tiene clara, pues sabe que en la música “es mucho más fácil hacer cosas basados en el perreo, el golpeteo y las drogas, pero eso no te exige mucho como artista, y por eso se ha perdido bastante en la composición, porque cualquier cosa que hagamos nos hemos basado en lo que vende rápido, cuando en realidad se puede tratar de llevar la imaginación más allá”.

Big Yamo es conocido internacionalmente por su clásico de reguetón ‘Tocarte toa’. Este artista de la tierra, cuenta hoy con 147.000 suscriptores en You Tube y más de 1 millón 700 mil oyentes en Spotify.