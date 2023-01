Bella Ramsey, actriz de ‘The Last of Us’, se declaró de género fluido

La protagonista Bella Ramsey, quien le da vida a ‘Ellie’, se confesó en una entrevista para The New York Times y se declaró como persona de género fluido.

Con el estreno de ‘The Last of us’ en HBO, adaptación homónima del aclamado videojuego creado por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment, también llegaron las declaraciones polémicas de sus actores.

Señaló que se siente satisfecha con que esta categoría no tenga un género asignado. "Soy una persona. Que se me atribuya un género no es algo que me gusta especialmente, pero en cuanto a los pronombres, no me puede importar menos", indicó.

Asimismo, la joven de 19 años pidió que se dirigieran a ella con pronombres masculinos, sin embargo, señaló que está de acuerdo si alguien la identifica como “ella”, puesto que se siente en completa libertad de moverse en ambos géneros.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”, reveló la actriz en ascenso, añadiendo que incluso cuando se trata de trámites legales prefiere señalar la opción de “no-binario”.

Finalmente dijo: "Soy en gran medida sólo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos".

Cabe mencionar que el género fluido es un tipo de identidad de género no binaria cuyas personas que se identifican con ella se caracterizan por tener diferentes identidades de género en distintos momentos. La mayoría se identifican como hombres o como mujeres en diferentes momentos, pero también puede pasar que se sientan ambos al mismo tiempo, que no se sientan de ninguno, o que hagan combinaciones.