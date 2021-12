“Sentía que mi cuerpo no me pertenecía”, fueron las duras palabras de la modelo al recordar su paso por compañía de ropa interior femenia más grande de la industria.

También dijo que todos los días durante esos dos años se basaron en cómo hacer para poder bajar más de peso, hasta que un día dijo “no más” y comenzó a asistir a terapia, pues su amor propio y su salud estaban en riesgo.

“Ahora sé que no necesito cambiar por nadie. Cuando veo cosas en las redes sociales sobre mi cuerpo y cómo cambia, no le presto atención, ya no me afecta, no pongo mi valor en lo que nadie más que yo piense”, afirmó la modelo. (Le puede interesar: El polémico directivo que sale de Victoria’s Secret).

Luego de finalizar su contrato la modelo no quiso continuar en la compañía a pesar de que la siguieron buscando por un año y medio. Luego de que despidieron a Razek y la marca anunciara su reforma para convirtiéndose en una empresa más inclusiva, Bella fue invitada nuevamente por parte del colectivo, a lo que Bella acepto, pues la marca implementó nuevos protocolos para la protección de sus modelos de acosos, además, la mayoría de los directivos son mujeres, lo cual la inspiró a crear un cambio en la industria al reformar una marca que había sido problemática en el pasado.