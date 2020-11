Hace varios días ha sonado mucho el nombre de Beéle, reconocido artista barranquillero, en redes sociales, sin embargo, esta vez no sería por su música sino por problemas familiares.

El joven, famoso por el tema ‘Loco’, ha sido duramente criticado luego de que su padre, Breyner López, compartiera un video manifestando que desde que su hijo alcanzó la fama no ha vuelto a saber de él, pues, según él, Beéle no ayuda económicamente a su familia.

“Hago este video para que la gente se entere de la verdad de mi hijo, lo desagradecido que ha sido conmigo. Hago este video porque tengo rabia”, expresó el progenitor de Beéle.

Agregó que “le pedí que me ayudara con las medicinas. Él me prometió que me ayudaría con los servicios, con la comida, con las medicinas y no me ha dado nada. ¿Por qué? Porque él se metió a vivir con una muchacha, ella lo manipuló”.

“Yo no necesito tu plata, donde carajos te encuentres. No necesito mendigarte amor. Tú eres muy inocente y te están jodiendo, te estás rodeando de malas personas. No necesito tu plata, papito. Coja su plata y métasela por donde le quepa. Que la gente se entere de los sucios que tienes alrededor”, concluyó con rabia el señor.