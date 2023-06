Becky G saca a relucir su herencia mexicana

Compuesto y producido por Edgar Barrera y Gabito Ballesteros, el sencillo es el último corrido de la cantante que da otro vistazo a lo que está por venir en el próximo álbum de la estrella nominada al Latin Grammy. La letra cuenta la historia de una mujer empoderada que decide seguir bailando por la vida a pesar de tener el corazón roto. (Lea aquí: Fonseca, el más escuchado por la audiencia tropical en Colombia)

Ambientado en una discoteca, el video fue producido por We Own The City y dirigido por Santiago Lafee. También marca la primera vez que Becky es directora creativa de un clip junto a Daniela Matos. Becky sube al escenario no sólo para cantar sus versos, sino también para bailar con un traje rosado cubierto de diamantes que ilustra su habilidad para conquistar el club. Gabito se adueña de su parte canturreando su letra que alaba a “La nena” y en un momento queda hipnotizado por una de las bailarinas, simbolizando el poder de ella sobre el club.

Esta canción llega tras las 8 nominaciones de Becky G a Premios Juventud de Univision y el anuncio de su papel como la voz de Khaji-Da en la próxima película de superhéroes de DC, “Blue Beetle”. Este mes, Becky también lanzó su sencillo “The Fire Inside”, que aparece en la banda sonora de la película de Searchlight Pictures “Flamin’ Hot,” dirigida por Eva Longoria. La semana pasada, la estrella también añadió 5 nuevas fechas a su primera gira en Estados Unidos, “Mi Casa, Tu Casa”, la cual arrancará el mes de septiembre.