Becky G interpretará ‘The Fire Inside’ en la gala de los Óscar 2024

La 96 edición de los Óscar contará con la interpretación en directo de sus cinco temas nominados en la categoría de mejor canción original, por lo que artistas como Becky G, Billie Eilish, Ryan Gosling o Jon Batiste se subirán al escenario del teatro Dolby el próximo 10 de marzo.

La Academia de Hollywood anunció este miércoles las actuaciones después de que a principios de semana se filtrara que Gosling se desempeñaría en la gala con ‘I’m Just Ken’, pese a la polémica suscitada en enero por la no nominación de la directora de ‘Barbie’, Greta Gerwig, ni de su protagonista, Margot Robbie.

Además de la canción de Gosling junto a Mark Ronson, en los Óscar se escuchará otro tema de la banda sonora de la película sobre la muñeca de Mattel: 'What Was I Made For?', interpretada y compuesta por Billie Eilish y Finneas O'Connell, que ya ganó esta temporada el grammy a mejor canción escrita para medios audiovisuales.

‘The Fire Inside’, interpretada por Becky G y creada por Diane Warren para la película ‘Flamin’ Hot’; ‘It Never Went Away’, de Jon Batiste para su documental ‘American Symphony’; y ‘Wahzhazhe’, por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para ´Killers of the Flower Moon´ completan la terna de actuaciones.