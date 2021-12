Gutierrez Reed ha sido objeto de mucho escrutinio en el caso. Su abogado ha dicho que ella no puso la bala en el arma y cree que fue víctima de sabotaje. Las autoridades han dicho que no han encontrado evidencia de esto.

“Alguien es responsable de lo que ocurrió y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, dijo Baldwin en una entrevista en ABC con George Stephanopoulos que se transmitió el jueves por la noche es la primera vez que el actor ha hablado a profundidad en pantalla sobre el incidente del 21 de octubre. “Honestamente, si sintiera que fui responsable quizá me habría matado”.

Baldwin señaló que no cree que enfrentará cargos penales por el tiroteo.

“He hablado con el departamento de policía múltiples ocasiones”, dijo. “No tengo nada que ocultar”.

Agregó que el incidente lo dejó emocionalmente devastado.

“Tengo sueños sobre esto constantemente”, dijo. “Despierto constantemente cuando hay armas que se disparan. Esas imágenes vienen a mi mente y me tienen despierto de noche y no he dormido por semanas, he estado teniendo problemas físicos”.

Cuando Stephanopoulos le preguntó si su carrera había terminado, Baldwin dijo: “podría ser”.

Agregó que su próxima producción todavía quiere que trabaje con ellos, “pero me dije ‘¿quiero trabajar mucho más después de esto?”.