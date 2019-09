‘Baila para mi’, el nuevo sencillo de B King junto a Mackie

El artista y compositor colombiano B King estrena su más reciente sencillo ‘Baila para mí’ junto a Mackie, reconocido artista por ser dueto junto a Yaga; dúo exponente del regueton y del género urbano.

‘Baila para mí’ fue producida y compuesta por La Compañía junto a Mackie y el artista B King, la letra describe el movimiento sensual de una mujer con la inspiración de Life Style de Miami, la producción estuvo a cargo de Dj Maff, mezcla y masterización a cargo de La Compañía y producción ejecutiva por Lucas Vásquez y Bayron Sánchez.

B King sorprende a sus fans con esta producción que con ritmos caribeños provenientes del dancehall y reguetón incitan al baile sensual y alegre.

“Es una de esas canciones que puedo escuchar a cualquier hora del día y me transmite el mismo sentimiento de alegría y superación. Esta canción la siento como una oportunidad muy bonita para lo nuevo que viene con mi carrera, en ella cuento con el apoyo de Mackie una leyenda del género, quien me brindó su talento y disposición, siendo el artista que es, me ha enseñado muchísimo y me ha brindado buenos consejos. Esta canción es el inicio de muchas cosas grandes en mi carrera”, afirmó B King.

La producción del video oficial de ‘Baila para mí’ estuvo a cargo del afamado director LEXX y la compañía Visual 1 en Miami, Florida, (USA) en la playa Biscayne Beach, en un ambiente de playa en medio de baile, amigos, sensualidad, brisa y mar este sencillo promete ser uno de los más sonados de la temporada.

Este sencillo marca el regreso de B King luego de alcanzar más de 3 millones de reproducciones combinadas en plataformas digitales con ‘Muévete Latina’ y ‘Mala Intención’.