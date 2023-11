Bad Bunny explotó contra sus fans por una canción hecha con IA

“Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en tiktok salgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa desaserme de gente así. Así que chu chu fueraa”, escribió el artista en su canal de WhastApp.

El enojo del conejo, al parecer, tiene que ver con una canción hecha con Inteligencia Artificial que se ha viralizado en la red social Tik Tok, llamada NostalgIA, en la que también aparecen las voces recreadas de Daddy Yankee y Justin Bieber cantando en español.

Esta no es la primera vez que aparece una canción de Bad Bunny hecha con Inteligencia Artificial. En abril se publicó una supuesta colaboración con la cantante Rihanna. La canción, que fue subida directamente a SoundCloud, YouTube y TikTok apareció bajo el nombre "Por qué". Pero esto no le ha pasado solo a Bad Bunny. También le pasó a Drake y a The Weekend y Travis Scott y 21 Savage, y les puede pasar a todos.