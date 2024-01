Bad Bunny estaría buscando novia a través de una aplicación de citas

Bad Bunny, el renombrado artista puertorriqueño, ha vuelto a las citas tras el final de su relación con Kendall Jenner, la famosa modelo y empresaria conocida por su participación en “Keeping Up With the Kardashians”. Tras un período de románticos encuentros, incluyendo cenas y paseos a caballo, el cantante conocido como ‘El conejo malo’ ahora parece estar en búsqueda de una nueva pareja.

Según informes de “En casa con Telemundo”, el popular reguetonero ha creado un perfil en Raya, una aplicación de citas y red social conocida por su exclusividad, donde la admisión requiere de una solicitud para ser miembro. Raya se describe a sí misma como “una comunidad privada basada en membresía para que personas de todo el mundo se conecten y colaboren”. Lea aquí: Bad Bunny y Kendall Jenner habrían terminado noviazgo