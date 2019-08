Backstreet Boys en Colombia: fecha y precios de boletería

Otros datos de la programación

Las puertas serán abiertas desde las 5 de la tarde. El artista invitado saldrá a tarima a las 7 de la noche y el grupo estrella dará su show desde las 8 de la noche.

Todos los menores deberán asistir con un adulto responsable y la edad mínima de estos para ingresar debe ser de 3 años.

Esta semana, la agrupación (Kevin Richardson, Howie Dorough, AJ McClean, Nick Carter y Brian Littrell), que lleva 26 años en el mercado, anunció, a través de sus redes sociales, que el DJ Steve Aoki se convertirá en el sexto Backstreet Boy.

Igualmente, confirmaron para el 3 de septiembre el lanzamiento de la nueva canción Let It Be Me.

Backstreet Boys es reconocida como la “Boyband” más vendida en la historia.

El pasado febrero, los Backstreet Boys estuvieron en el Festival de Viña del Mar en Chile luego de 21 años de su primera presentación en ese mismo evento, agotando las boletas en menos de dos horas.