¡Ayuda! Álvaro, el Bárbaro, está a punto de perder la voz

“En aquel entonces varias personas me dijeron que me iban a ayudar con el tema de la cirugía pero ahora se metió esto, me dijeron que no tienen plata y tal. Entonces Kelvin Medina de Tropicana me dijo que para hablar en la emisora, lo hice y luego hice el video y el texto para que la gente me apoye porque realmente no tengo recursos”, aseguró el artista, que hace un llamado a toda Cartagena y a sus seguidores en el país a que se solidaricen con él.

Era noviembre aproximadamente cuando Álvaro, el Bárbaro empezó a notar que algo en sí mismo, no andaba muy bien. Era consciente que su voz no tenía la misma potencia como en sus mejores años, algo que evidentemente e generaba una gran preocupación pues desde siempre la música le ha dado para vivir.

¡A recuperar su talento!

Álvaro, el Bárbaro, apenas puede hablar pero la necesidad lo obliga a no callarse y a pedirle a la ciudad que lo ayuden en este difícil momento, que se agudizó con los días. “La doctora que me atendió, después de ver todos los exámenes que me hice, me dijo que me tenían que operar de las cuerdas vocales porque si no me operan, no volverá la calidad de voz”, expresa el artista.

No han sido fáciles

Para nadie es un secreto que la llegada del coronavirus ha afectado de gran manera al gremio de los artistas, sin embargo para el reconocido cantante las cosas han sido un poco más duras pues su problema en las cuerdas vocales, lo ha obligado a no trabajar desde hace ocho meses. “La verdad la he estado pasando barro. He pasado encerrado pero bueno esperando en Dios”, agrega el artista, que revela que la programación de su intervención dependerá de la solidaridad de “su gente”.

Si quieres ayudar a Álvaro en este momento., puedes donarle a las siguientes cuentas SUPERGIRO O EFECTY 9294.454 cuenta bancolombia 49588485519

CUENTA BBVA 0423167394