“Auxilio, pido ayuda”: el llamado que le hizo Pirry a sus seguidores

Pirry, periodista y presentador de aventuras, recientemente apareció a través de sus redes sociales pidiendo ayuda económica a sus más dos millones de seguidores. Así pues, el influenciador señaló que su vida no está llena de lujos como muchos piensan y que por eso está buscando patrocinadores para seguir creando su contenido de viajes y medioambiente. (Pirry cuenta qué fue lo que disparó su depresión y cómo la maneja)

“Hoy voy a hacer algo que nunca he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado de cantidad de influencers muy talentosos y muy originales y muy jovencitos”, subrayó el periodista de 52 años.