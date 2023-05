Aura Cristina Geithner y su poderosa reflexión sobre “envejecer con dignidad”

Aura Cristina Geithner.

Al final del video, que dura más de 7 minutos, Aura Cristina pidió que no ataquemos a las demás personas. De igual forma, invitó a sus seguidores a ser empáticos y cumplir sus sueños, independientemente de la edad que tengan. Lea aquí: “A veces no quiero ni estar”: la preocupante declaración de Alejandro Sanz

Los comentarios no se hicieron esperar, en su página de YouTube, los usuarios escribieron: “Aura que buen mensaje, me encantó yo me lancé a la música a las 48 años, tuve que trabajar mucho en mí para dejar atrás esas creencias y solo escuchar lo positivo”, “Personas como Aura, dignas de seguir su ejemplo, quien critica debe ser por envidia”, “Qué mensaje tan poderoso, eres grande Aura Cristina”, Linda reflexión, son palabras que necesitamos escuchar a diario”, y muchos más.