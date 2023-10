Atomic City, la canción que antecede los conciertos de U2

La canción es a su vez un apodo de los años 50 para Las Vegas, de una época en la que la fascinación nuclear invadía la nación y la ciudad se promocionaba como centro de turismo atómico debido a su proximidad al sitio de pruebas atómicas de Nevada. (Lea aquí: Carlos Vives celebra su doctorado Honoris Causa de Uninorte)

El video está dirigido por Ben Kutchins, con la dirección creativa de Tarik Mikou, de Moment Factory Music, y muestra la actuación sorpresa de U2 en el centro de Las Vegas la semana pasada, en el mismo lugar de Fremont Street donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. rodaron su icónico video para “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” hace más de 36 años.

U2 dará comienzo a “U2:UV Achtung Baby Live At Sphere”, donde ofrecerá 25 conciertos en el nuevo recinto más vanguardista del mundo. Este último y ambicioso proyecto celebra el aclamado álbum de la banda Achtung Baby, así como su gira ZOO TV Tour, que rompió moldes en 1991 y estableció firmemente la reputación de la banda como artistas que han superado constantemente los límites de la actuación en vivo, con espectáculos pioneros que adoptan lo último en tecnología e innovación.