Aterciopelados rumbo a La Habana

La agrupación colombiana Aterciopelados regresa a Cuba a participar en la sexta edición del Festival Patria Grande 2019, ya que su concierto en 2016 se interrumpió por el luto nacional ante la muerte de Fidel Castro el 25 de noviembre.

Será el reencuentro añorado de Aterciopelados con los fanáticos del género en Cuba, un público acrecentado por los miles de estudiantes latinoamericanos que estudian en varias escuelas universitarias de la Habana.

Andrea y Héctor (Aterciopelados) estarán junto a bandas como Los Rabanes (Panamá), Tijuana No!, Here Comes The Kraken, Arcadia Libre (México) y Sonámbulo Psicotropical (Costa Rica).

Además, Aterciopelados se prepara para realizar otros conciertos en Cali, el 25 de noviembre; Bogotá, 29 noviembre; y en Puebla, el 7 de diciembre.