¡Atención! Johnny Depp vuelve a Piratas del Caribe como Jack Sparrow

comentó una fuente al The Sun.

Señala igualmente que esta entrega llegará de la mano de Disney, compañía que lo termino por las acusaciones de violencia sexual en su contra.

Esto no es la primera vez que se rumora un regreso de Depp a Disney, pues el medio Pop Topic aseguro que Disney estuvo en contacto con Deep antes de su juicio contra su esposa. Le puede interesar: Batalla legal de Johnny Depp vs Amber Heart llega a HBO

“Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”, informó dicho medio en aquel entonces.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en “Black Pearl in Dead Men Tell No Tales”.