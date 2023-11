Así vivió una cartagenera el concierto de RBD en Medellín

No fue un concierto, fue un sueño...

Grité tan fuerte que pensé que me desmayaría en la primera canción. “Una guitarra y mi niñez, la escuela y mi primera vez, amigos que no he vuelto a ver, se van quedando tras de mí”.

Entre los 14 y 15 años estaba pasando de todo por mi cabeza y mi cuerpo. Me sentía bonita y fea, inteligente y no tanto, quería hacer amigos pero me daba pena saludar, quería ser yo misma pero no sabía quién era. Acababa de entrar a un nuevo colegio en medio de ese lío llamado adolescencia y por supuesto me sentía diferente hasta a mi reflejo. Lea aquí: Los famosos que vivieron una inolvidable cita con RBD en Medellín

Estaba en noveno cuando vi por primera vez Rebelde en la pantalla del televisor de mis tíos, con quienes había comenzado a vivir desde hace poco, como para sumarlo a mi rareza. Era una historia desarrollada en un colegio de elite en el que se mezclaban tantas personalidades y familias como arena en el mar.

Más allá de los amores, de las tramas dignas de novela mexicana, la producción logró hacer que me identificara con algo, con otros. Me sentía a veces sola como Mía cuando se trataba de la relación con su padre, diferente y rebelde como Roberta y hasta tímida como Lupita, veía partes de mí, miraba cómo otros, aunque fuera en ficción, vivían mucho de lo que yo. Y comencé a compartir esos pensamientos con compañeros, amigos e incluso desconocidos, nos dio tema de conversación, nos permitió ser más arrojados en medio de esa caracterización de nuestro personaje favorito. Lea aquí: Karol G le dedica sentida carta a Anahí de RBD por homenaje en Medellín