$!Así va el rifirrafe entre Hassam y su ex: “Tengo videos, chats y fotos”

El ex miembro de Sábados Felices nunca mencionó a su ex esposa en la publicación, sin embargo, las cosas no se dieron por sentadas y ella misma decidió responderle a través de su cuenta en Twitter expresando su inconformidad por lo que hizo su expareja.

Orozco dijo a través de un trino que esta clase de comportamientos le generaban risa: “Da risa, pero no de gracioso, de raro. De pobre mental, de machista, de baja persona! Lo conocí hasta sin dientes y ahora a tirar aceite jajaja no sea lámpara”.

Pero la situación no terminó ahí. Orozco escribió un contundente mensaje en sus estados de Instagram donde continúa defendiendo su postura, refiriéndose a presuntas calumnias de su ex cuando se refiere a “supuestos mozos”

“Y ya que mencionó mis supuestos mozos, eso me lo repetía constantemente, por años. ¡A ver, mándame un hombre! ¡Mándeme sus mozos! Hay muchas cosas que no vi necesidad de hablar en el En Vivo, pero tengo muchísimas cosas que contar, como por qué fue que me fui, de quñe me enteré, cuál fue el motivo de la primera separación, cuáles fueron las personas involucradas. Tengo videos, chats y fotos”, puntualizó.