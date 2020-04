Así se verá Juanes en el homenaje a Prince

El pasado mes de enero se realizó, en el marco de los Premios Grammy, un homenaje a Prince, la gran estrella de la música norteamericana que falleció el 21 de abril de 2016.

En el concierto llamado Let´s go crazy: The Grammy salute to Prince se presentó el colombiano Juanes como la carta nacional en dicha celebración.

Este martes, y justo en el cuarto aniversario de fallecimiento de Prince, se presentará este especial grabado por la CBS.

Juanes se unió a un cartel estelar de artistas que incluyó a Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, H.E.R., John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day And the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, Usher y la cantante y compositora Susanna Hoffs. Además, una actuación histórica conjunta de varios de los amigos y colaboradores musicales más célebres de Prince, incluida la banda galardonada con el Grammy, The Revolution y la banda de funk conformada por Prince Morris, Day and the Time.