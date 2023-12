Así se prepara Valledupar para honrar la memoria de Diomedes Díaz

Fue el 22 de diciembre de 2013 que la capital del Cesar y en general el mundo de la música se paralizó cuando se conoció la noticia de la muerte del artista más vendedor del género vallenato, que cada 26 de mayo lanzaba un nuevo disco, paralizaba Valledupar, desde las primeras horas de la mañana las emisoras no dejaban de emitir, una y otra vez, las canciones que se publicaban en formato de acetato y posteriormente en disco compacto. Lea: Manager de Diomedes Díaz reveló los números del Cacique para ganar la lotería

Como viene ocurriendo año tras año, por esta época las autoridades de Valledupar se preparan para la temporada de festejos de Navidad y Año Nuevo, así como la ola de turistas que llegan a la ciudad, pero este 2023, tendrán que hacer un especial énfasis en los seguidores de 'El Cacique de la Junta'.

Las canciones, a veces varias a la vez, en equipos sonoros o serenata con músicos armados de caja, guacharaca y acordeón, no pararán de sonar.

En todo esto, no puede faltar, a buen volumen, el sonido de sus más grandes canciones. Tampoco, quien lleve licor para brindar con él.

Algo que el propio ‘Cacique de la Junta’, imaginó, quien haciendo alarde de la multitud que se ‘movería’ tras su muerte, un día interpretó.

“Como Diomedes no hay otro / eso nunca nacería / y si nace no se cría / y si se cría se vuelve loco”. Pensando en esa ausencia, también cantó: “El día que se acabe mi vida les dejo mi canto y mi fama (...) “cuando me muera que entierren mi cuerpo, pero afuera se queda mi nombre”.