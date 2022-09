Así se llamaba Aída Victoria Merlano antes de ser reconocida

“Mi mamá me dijo un día por teléfono: ‘Hija, si a ti te da pena que te relacionen conmigo, no hables de mí, no digas que me conoces’”,

Aída Victoria Merlano.

Aída Victoria reveló que, luego de visitar a su madre en Bogotá, le informó que regresaría a Barranquilla a seguir con sus estudios, pero aprendió una valiosa lección: “Después de pasar los nueve meses de depresión más grande en mi vida, no iba a estar dispuesta a dedicar un solo día de mi vida a hacer algo por mi propia voluntad que me hiciera infeliz y como para mí era una infelicidad terrible estudiar derecho, me cambié a psicología, que era la carrera que tanto soñaba”, precisó Aida Victoria durante la entrevista con Abello y comentó que su sueño era ser psicóloga y especializarse en sexualidad. Lea: Aida Victoria Merlano, condenada por la fuga de su madre