Así respondió Lina Tejeiro a quienes la critican por no tener hijos

La reconocida actriz colombiana, Lina Tejeiro, ha compartido recientemente su perspectiva sobre la juventud, la salud y la maternidad en una entrevista que ha generado un gran impacto en las redes sociales. Tejeiro, famosa por su participación en la telenovela ‘Padres e Hijos’, ha destacado que, en su opinión, la juventud es más un estado de ánimo que una mera etapa de la vida.

“Yo soy de las personas que piensan que la juventud se lleva en el alma”, expresó Tejeiro en la entrevista. La actriz subrayó la importancia de mantener un estilo de vida saludable, haciendo hincapié en sus hábitos alimenticios y su enfoque en mantener un cuerpo y una mente sanos para disfrutar de una vida larga y saludable. Lea: Lina Tejeiro cuenta cuál ha sido su relación más tóxica: “lo odié”

Además, Tejeiro abordó el tema de la maternidad y la posibilidad de adoptar en el futuro, desafiando la idea de que la edad debería dictar las decisiones sobre la maternidad. “Si después de pronto ya estoy muy vieja y no puedo tener hijos, pues puedo adoptar y si no, no tengo hijos”, señaló, demostrando su actitud abierta hacia las diferentes formas de ser madre.