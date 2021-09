“Me hicieron un robo de 1.800 millones una contadora, me hizo brujería, yo era una maldita porque me dejé enredar, ósea, yo era muy tonta, yo ni veía ni escuchaba y asimismo me puso el muñeco”, estas fueron algunas de las polémicas declaraciones que entregó en sus redes sociales Epa Colombia, que aseguró que quien había trabajado como su contadora en los últimos meses, le había echado brujería.