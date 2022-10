Así reaccionó Piqué cuando le preguntaron por el nuevo tema de Shakira

“Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ha ignorado las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex”, indicó el medio internacional sobre el tenso encuentro. (Piqué tendría que lucir la imagen de Shakira en la camiseta del Barcelona) ’

El español se mostró serio y según el medio, quitó la cara y no le prestó atención a las palabras que le dieron por paparazzis.

Dicen por ahí que una de las principales fuentes de inspiración es la llamada “tusa” y así lo dejó muy claro la barranquillera en este sencillo, que trata varios temas relacionados con su ex, Gerard Piqué, y las posibles causas de su separación. (La dura dedicatoria de Shakira a Piqué en ‘Monotonía’)

No cabe duda que ‘Monotonía’ ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por su video en el que se muestra a una Shakira triste, con lágrimas en sus ojos y bastante afectada por el “golpe” que le dieron a su corazón.

Pese a que no se nombra al español, la celebridad causó conmoción en los curiosos de las redes sociales, quienes no dudaron en analizar parte por parte del videoclip oficial, en el que jugó con símbolos, mensajes y detalles que ayudaron a que muchos fanáticos, aparentemente, entendieran su proceso personal y la sanación que llevó a cabo al despedirse del hombre que amó por muchos años. (Canciones de Shakira para “tirarle” indirectas a tu ex)

Esta nueva propuesta siguió el camino de ‘Te felicito’, colaboración que realizó con Rauw Alejandro, donde mencionó líneas que fueron tomadas como una indirectas para el futbolista.