Así reaccionó Jhonny Rivera a la condena de Aída Victoria Merlano

“Yo casi no hablo sobre estos temas, pero me quiero pronunciar por lo que le está pasando a mi amiga Aída Victoria Merlano. La verdad esto me tiene triste y desconsolado. No puedo entender cómo pasa eso. Uno como hijo qué no haría por la mamá”, afirmó el artista.

Jhonny, al igual que otras persona cercanas a la joven, cuestionó el fallo en contra de ella y lo comparó con otros casos en los que, a su parecer, si merecían cumplir una condena.

Además, destacó las obras sociales que ha hecho Aída Victoria y que no acostumbra a publicar en redes sociales.